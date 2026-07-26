Norris ribalta il GP Ungheria e stravince davanti a Verstappen | Antonelli a podio grazie alle scelte Ferrari

Notizia in breve

Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Ungheria, partendo dal decimo posto e superando Verstappen negli ultimi giri. Piastri si è ritirato ancora in gara, mentre Verstappen ha concluso secondo. Antonelli ha ottenuto un podio inaspettato, grazie alla strategia a tre soste della Ferrari. Norris ha preso la testa al secondo giro e ha mantenuto il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.