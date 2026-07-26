Norris ribalta il GP Ungheria e stravince davanti a Verstappen | Antonelli a podio grazie alle scelte Ferrari
Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Ungheria, partendo dal decimo posto e superando Verstappen negli ultimi giri. Piastri si è ritirato ancora in gara, mentre Verstappen ha concluso secondo. Antonelli ha ottenuto un podio inaspettato, grazie alla strategia a tre soste della Ferrari. Norris ha preso la testa al secondo giro e ha mantenuto il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.
Lando Norris vince il GP d’Ungheria dopo aver perso la testa al via. Piastri si ritira quando è ancora in lotta, Verstappen chiude secondo e Antonelli conquista un podio pesantissimo approfittando anche della strategia a tre soste scelta dalla Ferrari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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