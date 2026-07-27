Non solo velocità Tim lancia Priority nuovo modello di connettività

Tim ha presentato Priority, un nuovo modello di connettività progettato per garantire una connessione stabile e reattiva. La crescita dell’utilizzo di intelligenza artificiale, streaming in alta definizione, cloud gaming e videoconferenze richiede una rete capace di sostenere più dispositivi contemporaneamente, anche durante i picchi di traffico. La nuova offerta mira a migliorare la qualità della connessione in situazioni di congestione, andando oltre la semplice velocità.

LA VELOCITÀ non basta più. Intelligenza artificiale, streaming in alta definizione, cloud gaming, videoconferenze e l’uso contemporaneo di più dispositivi richiedono una connessione stabile, continua e reattiva, soprattutto nei momenti di maggiore congestione. In Italia, negli ultimi anni, il traffico dati è aumentato di oltre il 280% sulle reti mobili e di oltre il 130% su quelle fisse. Con " Priority ", Tim introduce un cambio di paradigma nel mercato delle telecomunicazioni. Finora l’evoluzione della rete ha reso disponibili prestazioni sempre migliori indistintamente a tutti i clienti. Il nuovo modello aggiunge la possibilità, per chi lo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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