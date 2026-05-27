Nel 2028, la nuova Lancia Delta è stata presentata come parte di un progetto di rilancio del marchio. Il modello è stato sviluppato sotto la guida di Stellantis, con il CEO del marchio e il responsabile del design. La vettura rappresenta il ritorno di un nome storico, con dettagli e caratteristiche ancora non divulgati. La presentazione ufficiale ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati.

Il ritorno della Lancia Delta nel 2028 è uno dei pilastri più attesi del piano di rinascita del marchio orchestrato da Stellantis (guidato per il brand dal CEO Luca Napolitano e per il design da Jean-Pierre Ploué). A differenza di molti trend attuali, la futura Delta non si trasformerà in un SUV: rimarrà fedele alla sua carrozzeria hatchback a due volumi (segmento C), puntando su proporzioni muscolose, linee geometriche e un fortissimo sapore retrò-futuristico. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla scheda tecnica, il design e le versioni speciali: Design e Filosofia: Il ritorno del cuneo. Il centro stile Lancia lavora su un profondo equilibrio tra eredità storica e minimalismo moderno. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Delta 2028: ultime novità sul nuovo modello

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NUOVA LANCIA DELTA HF - Non è nostalgia é evoluzione.

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