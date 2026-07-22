Da ottobre, i clienti TIM con fibra e 5G avranno accesso a Priority, un servizio che garantisce una gestione prioritaria del traffico dati. Mentre prima la velocità era l’unico parametro, ora il traffico viene instradato in modo prioritario sulla rete. La gestione riguarda sia le connessioni domestiche in fibra che le connessioni mobili 5G, senza modificare le tariffe o i costi.

TIM presenta Priority, il nuovo servizio che introduce la gestione prioritaria del traffico dati su rete fissa e, da ottobre, anche sul 5G. La velocità non basta più. Intelligenza artificiale, streaming in alta definizione, cloud gaming, videoconferenze e l’uso contemporaneo di più dispositivi richiedono una connessione stabile, continua e reattiva, soprattutto nei momenti di maggiore congestione. In Italia, negli. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - TIM Priority: cos'è, come funziona e cosa cambia per i clienti fibra e 5G

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

To avoid marrying a brutalCEO, she hides in a strangers car—only to find hes her fiancé!

Notizie e thread social correlati

“Faccio un tiro chissà cosa si prova. Finisco prima che arrivi l’antidroga”: Emma e Fabri Fibra in anteprima al Tim Summer Hits 2026 – IL VIDEOEmma e Fabri Fibra hanno presentato in anteprima il nuovo brano inedito “Antidroga” al Tim Summer Hits 2026, il 23 giugno in piazza del Popolo.

iliad FWA 5G: internet casa anche per chi non è coperto da fibra FTTHDal 4 giugno 2026, l’operatore francese ha introdotto iliad FWA 5G, un dispositivo che consente di accedere a internet domestico tramite rete 5G,...

Argomenti più discussi: TIM WiFi Priority: in arrivo navigazione e assistenza prioritaria gratis in promo lancio; TIM Mobile Assicurazione: minuti e Giga illimitati attivando assicurazioni con TIM; TIM WiFi Priority: la corsia veloce arriva gratis dal 16 luglio 2026.

TIM ha lanciato WiFi Priority, il nuovo servizio dedicato ai clienti di rete fissa FTTC e Fibra FTTH su rete FiberCop Ecco l'articolo aggiornato: x.com