Non solo Martinez e Suzuki c' è un nome nuovo per la porta della Juve

Da sportmediaset.mediaset.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus starebbe valutando un nuovo portiere proveniente dal Portogallo, oltre a Martinez e Suzuki. Orazio Accomando ha rivelato che i bianconeri stanno seguendo un giocatore che attualmente gioca in un club portoghese. La trattativa non è ancora ufficiale e non sono stati forniti dettagli sul nome del portiere. La società non ha commentato le indiscrezioni.

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Orazio Accomando ci svela un retroscena: i bianconeri starebbero puntando a un portiere che gioca in Portogallo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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