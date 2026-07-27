Non solo Martinez e Suzuki c' è un nome nuovo per la porta della Juve

Notizia in breve

La Juventus starebbe valutando un nuovo portiere proveniente dal Portogallo, oltre a Martinez e Suzuki. Orazio Accomando ha rivelato che i bianconeri stanno seguendo un giocatore che attualmente gioca in un club portoghese. La trattativa non è ancora ufficiale e non sono stati forniti dettagli sul nome del portiere. La società non ha commentato le indiscrezioni.