Dibu Martinez sempre più difficile testa a testa fra Suzuki e Vicario per la porta della Juve | c’è un favorito
Dibu Martinez sembra ormai fuori dalla corsa per la porta della Juve, con le trattative che si complicano. La società bianconera valuta ormai principalmente due opzioni: il portiere di proprietà di un club estero e quello di un club italiano. Suzuki e Vicario sono i nomi più accreditati, con una preferenza che si sta delineando tra i due, anche se ancora nessuna decisione ufficiale è stata annunciata.
di Francesco Spagnolo Con Dibu Martinez molto vicino a sfumare, la Juve ragiona su chi puntare nel ruolo di portiere. Sembra essere sempre più un testa a testa fra Suzuki e Vicario. Dopo le parentesi del passato, Luciano Spalletti si ritrova a dover sciogliere un nodo fondamentale per il futuro del club: la scelta del nuovo portiere. Con la pista che portava a Dibu Martinez sempre più complessa a causa delle elevate pretese dell’Aston Villa, la Juve è costretta a modificare i propri piani di mercato per consegnare quanto prima al tecnico il portiere titolare in vista dell’inizio della stagione. Come riferito dal Corriere dello Sport, in cima alla lista dei desideri c’è Zion Suzuk. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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