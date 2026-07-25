Dibu Martinez sempre più difficile testa a testa fra Suzuki e Vicario per la porta della Juve | c’è un favorito

Notizia in breve

Dibu Martinez sembra ormai fuori dalla corsa per la porta della Juve, con le trattative che si complicano. La società bianconera valuta ormai principalmente due opzioni: il portiere di proprietà di un club estero e quello di un club italiano. Suzuki e Vicario sono i nomi più accreditati, con una preferenza che si sta delineando tra i due, anche se ancora nessuna decisione ufficiale è stata annunciata.