Il tecnico Luciano Spalletti ha chiesto alla società di acquistare Brahim Díaz dal Real Madrid. Per la porta, la Juventus ha in lista Dibu Martínez, oltre a Vicario. La società sta valutando le offerte e le trattative sono in corso. Nessuna ufficializzazione è ancora arrivata. La trattativa per il centrocampista spagnolo si concentra sulla prossima sessione di mercato. La scelta del portiere dipenderà dagli accordi con i club interessati.

di Andrea Bargione Luciano Spalletti spinge per Brahim Díaz dal Real Madrid: Dibu Martínez è il nuovo nome per la porta della Juventus, in lista anche Vicario. La Juventus ha iniziato a muoversi con anticipo in vista della prossima stagione. Luciano Spalletti ha indicato come priorità l’arrivo di Brahim Díaz, trequartista del Real Madrid il cui profilo è pienamente condiviso anche dalla dirigenza bianconera. Calciomercato Juve LIVE: Mingueza resta un obiettivo, Rugani e Douglas Luiz possono restare Lo spagnolo, reduce da una stagione da 30 presenze, 1 gol e 8 assist in Liga, resta però un’operazione complessa: l’ex Milan dovrà prima capire quali saranno le intenzioni di José Mourinho nei suoi confronti e quale spazio potrà ritagliarsi nel nuovo progetto dei Blancos. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brahim Diaz nel mirino della Juve, è una richiesta di Spalletti! Per la porta il nome è Dibu Martínez

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