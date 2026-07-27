Elenoire Casalegno ha dichiarato che la maternità non rende una persona migliore o più completa, criticando il retaggio culturale che spesso porta a commenti non richiesti sui figli. La conduttrice sarà in onda il 29 agosto su Rai Uno, co-conduttore con Nicola Savino di “La notte dei Fiori” da Sanremo, con ospiti come Tosca, Fabio Concato, Marco Masini, Anna Tatangelo, Cristina D’Avena e Nicolò Filippucci.

Elenoire Casalegno è pronta per affrontare la nuova stagione televisiva in Rai. Il 29 agosto in prima serata su Rai Uno co-condurrà con Nicola Savino “La notte dei Fiori” proprio da Sanremo con, tra gli altri, Tosca, Fabio Concato, Marco Masini, Anna Tatangelo, Cristina D’Avena e Nicolò Filippucci. Dal 12 ottobre presenterà “Formidabile”, lo show dedicato ai successi di Rai2 e poi torna in radio e precisamente a Radio2 alle 18.30. La conduttrice ha attraversato i momenti più importanti del suo percorso professionale in una intervista a La Repubblica. Raimondo Vianello è stato importantissimo per la crescita artistica della conduttrice: “Mi volle a Pressing, mi sono tanto divertita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non è vero che la maternità ti rende una persona migliore o ‘completa’, è un retaggio culturale errato. Basta con i parenti che dopo le nozze chiedono: ‘Ancora niente figli?’. Non sono affari loro”: così Elenoire Casalegno

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Modern couple travels to a famine era,awakens a supply system,and turns their family's fate around!

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