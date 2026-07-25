Elenoire Casalegno ha affermato che l’esperienza di avere figli è unica e difficile da comprendere senza averla vissuta. Ha anche detto che la maternità non rende automaticamente una persona migliore o “completa”, smentendo un’idea diffusa. La conduttrice ha sottolineato di non temere l’invecchiamento e di ispirarsi all’atteggiamento positivo della propria nonna, definendola una donna “fantastica”.

La conduttrice, nata a Savona ma cresciuta a Ravenna, ha dichiarato con fermezza di non temere l'invecchiamento, prendendo come modello di riferimento l'atteggiamento positivo di sua nonna: «Donna fantastica, in tante cose sono come lei. Non mi fa paura invecchiare, io non voglio morire. La vita è meravigliosa, vorrei vivere in eterno». Il nome di Elenoire, invece, lo ha ereditato dalla bisnonna belga: «Difficilmente si sentivano nomi esotici quando ero più giovane, più lo ripetevano male, peggio mi sentivo». Ma, come torna a sottolineare, è stata la nonna il suo punto fermo nella vita: «Era sempre in ordine, mi mandava a cambiarmi. Ripeteva: “Non esistono i problemi, c’è sempre una soluzione”, “Non fare quello che ti dicono gli altri, ma quello che ti senti”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elenoire Casalegno: «I figli sono un’esperienza che, se non la fai, non si può comprendere. Punto. Ma non è vero che la maternità ti rende una persona migliore o “completa”, è un retaggio culturale errato»

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