Elenoire Casalegno | I figli sono un’esperienza che se non la fai non si può comprendere Punto Ma non è vero che la maternità ti rende una persona migliore o completa è un retaggio culturale errato

Da vanityfair.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Elenoire Casalegno ha affermato che l’esperienza di avere figli è unica e difficile da comprendere senza averla vissuta. Ha anche detto che la maternità non rende automaticamente una persona migliore o “completa”, smentendo un’idea diffusa. La conduttrice ha sottolineato di non temere l’invecchiamento e di ispirarsi all’atteggiamento positivo della propria nonna, definendola una donna “fantastica”.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La conduttrice, nata a Savona ma cresciuta a Ravenna, ha dichiarato con fermezza di non temere l'invecchiamento, prendendo come modello di riferimento l'atteggiamento positivo di sua nonna: «Donna fantastica, in tante cose sono come lei. Non mi fa paura invecchiare, io non voglio morire. La vita è meravigliosa, vorrei vivere in eterno». Il nome di Elenoire, invece, lo ha ereditato dalla bisnonna belga: «Difficilmente si sentivano nomi esotici quando ero più giovane, più lo ripetevano male, peggio mi sentivo». Ma, come torna a sottolineare, è stata la nonna il suo punto fermo nella vita: «Era sempre in ordine, mi mandava a cambiarmi. Ripeteva: “Non esistono i problemi, c’è sempre una soluzione”, “Non fare quello che ti dicono gli altri, ma quello che ti senti”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

elenoire casalegno i figli sono un8217esperienza che se non la fai non si pu242 comprendere punto ma non 232 vero che la maternit224 ti rende una persona migliore o completa 232 un retaggio culturale errato
© Vanityfair.it - Elenoire Casalegno: «I figli sono un’esperienza che, se non la fai, non si può comprendere. Punto. Ma non è vero che la maternità ti rende una persona migliore o “completa”, è un retaggio culturale errato»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sarabanda Celebrity, Enrico Papi stuzzica Elenoire Casalegno: "Stanotte ti ho sognata"

Sì, se l'eyeliner non ti viene mai come vorresti forse il problema non è la tua mano, ma il pennello che utilizzi. Guida alla scelta del miglioreSe l’eyeliner non si stende come vorresti, il problema potrebbe essere il pennello.

Temi più discussi: Elenoire Casalegno, il bilancio delle sue storie d'amore: da Sgarbi al nuovo compagno Pandini; Elenoire Casalegno: Come mia nonna non ho paura di invecchiare. Devo tutto all’ironia di Vianello; Elenoire Casalegno dal flirt con Sgarbi alla relazione con Pandini, l'incontro con l'ex portavoce di Salvini; Elenoire Casalegno vs Katia Ricciarelli, la differenza di come si portano i capelli a 50 e a 80 anni.

elenoire casalegno elenoire casalegno i figliElenoire Casalegno, gli amori. I flirt con Sgarbi e J-Ax, la figlia con dj Ringo, il matrimonio con Lombardi e la favola con Matteo Pandini: Uniti da una passioneRivangare il passato la annoia. Elenoire Casalegno preferisce vivere nel presente, con lo sguardo rivolto al futuro. Ha da poco compiuto cinquant'anni e parallelamente per lei si ... leggo.it

elenoire casalegno elenoire casalegno i figliChi sono Gianni e Adriana, i genitori di Elenoire Casalegno | Sono rimasti sempre dietro le quinteChi sono Gianni e Adriana, i genitori di Elenoire Casalegno: l'hanno sempre sostenuta nel corso della sua carriera in tv e non solo ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web