Antonella Roccuzzo ha scritto un messaggio di incoraggiamento rivolto a Messi dopo una sconfitta, definendolo il migliore e sottolineando la sua capacità di rialzarsi più volte. La modella ha condiviso una foto di Messi con la medaglia del secondo posto e gli occhi lucidi, e una seconda immagine lo mostra mentre viene lanciato in aria dalla squadra dopo una vittoria contro l’Egitto.

A corredo della dedica, la modella aggiunge la foto di Messi a bordo campo con la medaglia del secondo posto e gli occhi umidi e, una seconda diapositiva più spensierata, del momento in cui il capitano veniva lanciato in aria dalla squadra dopo la vittoria contro l'Egitto. La caption poi continua, con un riferimento di Antonella Roccuzzo alla famiglia: «Grazie per insegnarci ogni giorno che il vero successo si costruisce con il duro lavoro, il sacrificio, la perseveranza e senza mai perdere la propria identità. Sei il più grande esempio per i nostri figli e un'ispirazione per milioni di persone». Infine, conclude: «Ti ammiro più di quanto le parole possano esprimere e sono incredibilmente orgogliosa di percorrere la vita al tuo fianco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Antonella Roccuzzo sostiene Messi dopo la sconfitta: «Sarai sempre il migliore. Il modo in cui ti rialzi ancora e ancora è ciò che ti rende unico»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Antonela Roccuzzo, esposa de Messi lista para la final

Notizie e thread social correlati

Toffolo attacca ancora Di Giovambattista: “Ti prestavi alle denunce che Lotito ti invitava a fare. Non ti sei preoccupato quando i miei amici sono stati…”A una settimana dal suo ultimo intervento, Fabrizio Toffolo torna a criticare Di Giovambattista, accusandolo di aver partecipato a denunce promosse...

Tuchel difende ancora una volta le decisioni tattiche nella sconfitta dell’Argentina e sostiene che l’Inghilterra dovrà portare con sé una “cicatrice” per sempreThomas Tuchel ha commentato le decisioni tattiche nella sconfitta dell’Argentina, affermando che l’Inghilterra dovrà portare con sé una “cicatrice”...

Si parla di: Antonela Roccuzzo, chi è la moglie di Lionel Messi (regina delle wags ai Mondiali 2026): dalla dichiarazione d'amore quando erano bambini al matrimonio da favola.

L'amore nato tra i banchi di scuola: destino o abitudine? La lezione di Messi e la moglie AntonelaDopo Francia-Spagna, stasera (15 luglio) è il turno di Inghilterra-Argentina. Riuscirà 'La Pulce' a portare a casa il risultato insieme alla sua squadra? today.it

Mondiali Francia-Argentina: chi è Antonella Roccuzzo, la bellissima moglie di MessiPopolarissima sui social e da sempre al fianco di Lionel Messi, Antonella Roccuzzo è una modella, imprenditrice e influencer con un seguito di oltre 23 milioni di follower raccolti su Instagram. Nata ... dilei.it