No Tav Meloni di persona sul fronte di guerra | Lo Stato non arretra nessuna tolleranza contro i violenti

Da secoloditalia.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha dichiarato che non ci sarà tolleranza contro i violenti in occasione delle proteste contro la Tav, con il premier che si è recato personalmente sul luogo. Circa un centinaio di persone tra agenti e manifestanti sono rimaste ferite durante gli scontri. Le forze dell’ordine hanno mantenuto una posizione dura, senza arretrare di fronte alle azioni di protesta. La situazione rimane tesa, con interventi delle forze di sicurezza per contenere le violenze.

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In trincea, sul fronte di guerra: una metafora purtroppo verosimile quando ci sono di mezzo un centinaio di feriti tra operatori della sicurezza e forze dell’ordine, ma anche macerie, residui di roghi, pietre e rimasugli di ordigni che testimoniano il sabato sera di follia che i No Tav hanno scatenato con la scusa del dissenso sulla linea ferroviaria. G iorgia Meloni mette i “ boots on the ground “, gli stivali sul campo di battaglia:  arriva in mattinata a Chimone, nel cantiere devastato, e ribadisce, col ministro Piantedosi al suo fianco, che lo Stato c’è e non arretra, mai. No Tav, Meloni nel cantiere devastato: “Tolleranza zero”. “Centoventi operatori delle Forze dell’Ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l’infrastruttura dell’Alta velocità Torino-Lione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - No Tav, Meloni di persona sul fronte “di guerra”: «Lo Stato non arretra, nessuna tolleranza contro i violenti»
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