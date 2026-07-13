Meloni a Palermo svela la croma di Falcone | Un’emozione tagliente lo Stato non arretra di un solo passo di fronte alla mafia video
A Palermo, il presidente del Consiglio ha partecipato alle commemorazioni per il 34° anniversario della strage di via D’Amelio, che ha causato la morte del giudice Borsellino e cinque membri della scorta. Durante l’evento, ha ricordato l’attentato e ha affermato che lo Stato non arretra di un passo di fronte alla mafia. In un video, ha anche ricordato l’assassinio del giudice Falcone, definendolo un momento di grande emozione.
“È una giornata importante in una settimana importante che, come voi sapete meglio di me, si conclude con il 34esimo anniversario della strage di via D’Amelio che uccise il giudice Paolo Borsellino e cinque uomini della sua scorta, uomini e donne”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha presieduto a Palermo il Comitato per l’Ordine e la sicurezza. Giornata di emozioni forti per la premier nel capoluogo siciliano. Dopo il vertice lo svelamento al Museo del Presente della Croma bianca su cui viaggiavano Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Giuseppe Costanza. Custodita fino ad oggi nella scuola di formazione della polizia penitenziaria a Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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