Meloni a Palermo svela la croma di Falcone | Un’emozione tagliente lo Stato non arretra di un solo passo di fronte alla mafia video

Notizia in breve

A Palermo, il presidente del Consiglio ha partecipato alle commemorazioni per il 34° anniversario della strage di via D’Amelio, che ha causato la morte del giudice Borsellino e cinque membri della scorta. Durante l’evento, ha ricordato l’attentato e ha affermato che lo Stato non arretra di un passo di fronte alla mafia. In un video, ha anche ricordato l’assassinio del giudice Falcone, definendolo un momento di grande emozione.