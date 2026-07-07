Due ex agenti segreti italiani sono stati arrestati martedì a Roma dai carabinieri del Ros, tra cui un ex ufficiale dei carabinieri con esperienza nell’intelligence. L’arresto si lega a sospetti di spionaggio a favore di Mosca. Il ministro della Difesa ha dichiarato che non ci sarà tolleranza per chi mette a rischio lo Stato. Le indagini proseguono per verificare eventuali altre persone coinvolte e il ruolo dei sospettati.

Un ex s ottufficiale dei carabinieri, passato anche dal comparto dell’intelligence italiana, è stato arrestato a Roma martedì 7 luglio dai carabinieri del Ros. Insieme a lui è finita in manette un’altra persona. Il fascicolo ruota attorno a un’ipotesi precisa: informazioni riservate raccolte e cedute in favore dei servizi russi, denaro in cambio di notizie, una rete di contatti ancora al vaglio degli investigatori. Crosetto: “Non può esserci tolleranza”. Sul caso è intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto che, oltre ad esprimere il plauso per un’operazione «tanto complessa quanto delicata», ha detto: «Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità, nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Spionaggio per Mosca: arrestati due ex 007 italiani. Crosetto: “Nessuna tolleranza per chi mette a rischio lo Stato”

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