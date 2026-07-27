Nino D’Angelo si inginocchia davanti alla moglie dopo 47 anni | la proposta che sta facendo tornare tutti a credere nell’amore

Ci sono gesti che sembrano appartenere a un’altra epoca, quando l’amore si dichiarava senza filtri social e senza aspettarsi migliaia di like, ma Nino D’Angelo, cantautore napoletano dalla carriera leggendaria, ha dimostrato che la spontaneità romantica può esistere anche nell’era digitale. E lo ha fatto nel modo più diretto possibile: inginocchiandosi davanti alla moglie Annamaria Gallo per chiederle, dopo 47 anni di matrimonio, di sposarlo di nuovo. Il gesto è stato immortalato in un video pubblicato su Instagram nelle scorse ore, nel giorno del loro anniversario. Le immagini mostrano l’artista raggiungere la moglie sul balcone di casa, con un anello prezioso tra le mani e un’emozione evidente sul volto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Nino D'Angelo festeggia 47 anni di matrimonio e chiede alla moglie Annamaria di risposarlo

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47 anni d’amore: la romantica proposta di Nino D’AngeloNino D’Angelo ha proposto alla sua compagna di sposarlo durante un evento pubblico, suscitando emozioni tra i presenti e sui social.

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Temi più discussi: Nino D'Angelo festeggia 47 anni di matrimonio con una proposta a sorpresa per la moglie; Nino D’Angelo, la dolce sorpresa alla moglie Annamaria per i 47 anni di matrimonio: Sei pazzo; Marateale 2025, Nino D'Angelo ha ricevuto il premio alla carriera: Ma il più grande riconoscimento è mio figlio Toni; AL MARATEALE NINO D’ANGELO PREMIO ALLA CARRIERA.

Una nuova proposta di matrimonio 47 anni dopo il primo sì. Nino D’Angelo sorprende la moglie Annamaria Gallo nel giorno del loro anniversario: la raggiunge sul balcone, si inginocchia con un anello e le chiede di sposarlo di nuovo. Video Instagram Nino D' x.com

Nino D’Angelo si inginocchia davanti alla moglie: la proposta dopo 47 anni di nozzeNino D’Angelo ha celebrato 47 anni di matrimonio con Annamaria con un gesto romantico che ha commosso i social. Il cantautore, infatti, si è ... bigodino.it

Nino D’Angelo si inginocchia davanti alla moglie: la proposta dopo 47 anni di nozze, il videoNino D'Angelo celebra 47 anni di matrimonio con Annamaria e la sorprende con una romantica proposta: il video. donnaglamour.it

In questo giorno nel 1963: Sonny Liston ha messo KO Floyd Patterson al primo round per mantenere il titolo di campione del mondo pesi massimi; ripetendo la sua vittoria del 1962 contro l'ex campione del mondo pesi massimi Patterson nel loro incontro di rivi reddit