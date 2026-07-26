In occasione del 47esimo anniversario di matrimonio, un cantante napoletano ha chiesto alla moglie di risposarsi. La richiesta è avvenuta durante la celebrazione del loro anniversario, sorprendendo la donna. La reazione è stata di stupore, con un commento che definisce la richiesta come “pazzo”. La coppia ha condiviso il momento sui social, mostrando l’anello e la reazione emozionata della donna.

Se c’è una cosa che la tradizione della canzone napoletana ha sempre raccontato è che il romanticismo sa trovare mille modi per sorprendere. Nino D’Angelo lo ha dimostrato anche lontano dal palco: nel giorno del loro 47esimo anniversario di matrimonio ha chiesto alla moglie Annamaria di sposarlo un’altra volta. Una sorpresa condivisa sui social con tanto di un anello, una domanda inaspettata e di una risposta che ha fatto sorridere ed emozionare tutti. Nino D’Angelo chiede ad Annamaria di sposarlo ancora. “ Sei pazzo “. È stata questa la prima risposta di Annamaria Gallo quando Nino D’Angelo si è presentato davanti a lei con una scatolina con dentro un anello. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nino D’Angelo, la dolce sorpresa alla moglie Annamaria per i 47 anni di matrimonio: “Sei pazzo”

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Nino D'Angelo festeggia 47 anni di matrimonio e chiede alla moglie Annamaria di risposarlo

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