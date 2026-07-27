47 anni d’amore | la romantica proposta di Nino D’Angelo

Nino D’Angelo ha proposto alla sua compagna di sposarlo durante un evento pubblico, suscitando emozioni tra i presenti e sui social. La proposta è avvenuta in occasione di un anniversario di 47 anni di relazione. Il cantante ha fatto la richiesta con un gesto romantico, lasciando la compagna visibilmente sorpresa e commossa. La notizia è stata condivisa sui social network, dove ha ricevuto numerosi commenti e reazioni da parte di fan e follower.

. In occasione di un traguardo speciale, Nino D’Angelo ha emozionato la sua amata compagna e il pubblico del web con una decisione inaspettata. Nino D’Angelo e Annamaria Gallo trasformano il traguardo di 47 anni di matrimonio in una nuova dichiarazione d’amore, regalando ai fan un momento capace di raccontare, con la semplicità dei gesti autentici, la forza di un legame che ha attraversato quasi mezzo secolo. Il cantautore napoletano ha scelto il giorno del loro anniversario per sorprendere la donna che gli è accanto da una vita con una proposta inaspettata, inginocchiandosi davanti a lei con un anello tra le mani e pronunciando una domanda che ha immediatamente conquistato il pubblico: “Mi vuoi sposare un’altra volta?”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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