Nicolò Pirlo al fianco del padre Andrea dopo il caso Italia con la trattativa per il ruolo da ct interrotta per il caso Fonbet: il messaggio social. Nicolò Pirlo scende in campo in difesa del padre Andrea Pirlo dopo la mancata nomina a commissario tecnico dell’ Italia. Una scelta arrivata in un clima di forti polemiche, legate soprattutto alla sponsorizzazione con l’agenzia di scommesse russa Fonbet, tema che ha inciso pesantemente sul percorso che avrebbe potuto portare il “Maestro” sulla panchina della Nazionale. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram, il figlio dell’ex centrocampista ha espresso tutta la propria amarezza per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Nicolò Pirlo difende papà Andrea dopo il no dell’Italia: «Orgoglioso dell’uomo che sei»

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