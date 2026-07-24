Andrea Pirlo nuovo CT dell' Italia dopo il no di Guardiola guadagnerà 6 milioni di euro in 4 anni più bonus

Andrea Pirlo è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, sostituendo Pep Guardiola che ha rifiutato l’incarico. Pirlo, ex centrocampista di Milan e Juventus, riceverà un compenso di 6 milioni di euro in quattro anni, più eventuali bonus. La nomina è stata ufficializzata dopo che Guardiola aveva declinato l’offerta di guidare la nazionale.

Alla fine non sarà Pep Guardiola ma Andrea Pirlo a guidare il nuovo ciclo del calcio italiano. L’ex centrocampista di Milan e Juventus, infatti, è stato scelto come nuovo CT della Nazionale italiana, dopo il rifiuto dell’allenatore spagnolo. Pirlo ha raggiunto con il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo un accordo per un contratto quadriennale che lo porterà sicuramente almeno fino al Mondiale del 2030, con un ingaggio da 1,5 milioni a stagione più bonus. Andrea Pirlo nuovo CT dell'Italia dopo il "no" di Guardiola Il contratto e quanto guadagnerà Pirlo La carriera di Andrea Pirlo Andrea Pirlo da allenatore Andrea Pirlo nuovo CT dell’Italia dopo il “no” di Guardiola Pep Guardiola era un sogno e Maldini e Leonardo ci hanno provato, lo hanno corteggiato e atteso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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ANDREA PIRLO È IL NUOVO CT DELL'ITALIA! CI RISIAMO..PER ME TRA LUI E GATTUSO CAMBIA POCO.

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