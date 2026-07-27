Nicolò Pirlo | Orgoglioso di mio padre e dei valori che mi ha insegnato provo delusione e enorme amarezza | non per la scelta ma per il modo in cui è stato giudicato

Notizia in breve

Nicolò Pirlo, 23 anni, ha commentato la sua situazione, affermando di essere deluso e amareggiato per il modo in cui è stato giudicato, non per la scelta di collaborare con l’agenzia Gersh Sports. Figlio del noto allenatore e di Deborah Roversi, ha detto di essere orgoglioso dei valori trasmessi dal padre. La sua collaborazione con l’agenzia ha suscitato polemiche nei giorni scorsi.