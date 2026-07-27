Nicolò Pirlo | Orgoglioso di mio padre e dei valori che mi ha insegnato provo delusione e enorme amarezza | non per la scelta ma per il modo in cui è stato giudicato
Nicolò Pirlo, 23 anni, ha commentato la sua situazione, affermando di essere deluso e amareggiato per il modo in cui è stato giudicato, non per la scelta di collaborare con l’agenzia Gersh Sports. Figlio del noto allenatore e di Deborah Roversi, ha detto di essere orgoglioso dei valori trasmessi dal padre. La sua collaborazione con l’agenzia ha suscitato polemiche nei giorni scorsi.
Nicolò Pirlo, 23 anni, figlio del Maestro e della prima moglie Deborah Roversi, proprietario e fondatore del brand d'abbigliamento Ventidue, era finito a sua volta nei giorni scorsi nel pentolone delle polemiche per il suo ruolo di collaboratore dell'agenzia Gersh Sports. Sui social, in queste ore cariche di tensione, prima ha commentato con due emoji chiaramente ironiche la notizia pubblicata dal profilo di Gianluca Di Marzio sul no a suo padre in nazionale, poi ha risposto a un utente che lo chiamava in causa («Collaborare nello sports marketing è l'equivalente di essere un agente iscritto all'albo? Prima di scrivere informati. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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