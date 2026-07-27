Nettuno blitz di Legambiente | Solo il 10% della costa è davvero libero

Oggi sulla spiaggia di Levante, un gruppo di attivisti ha organizzato un flash mob per denunciare lo stato delle spiagge. Durante l’azione, Legambiente ha affermato che solo il 10% della costa è effettivamente libera da restrizioni o interventi. La manifestazione si è svolta nell’ambito della tappa laziale di Goletta Verde, la campagna annuale dedicata alla tutela del mare e delle coste.

Ostia. 27 luglio 2026 – “Giù le mani dalla costa”. È il messaggio lanciato oggi da Legambiente durante il flash mob organizzato sulla spiaggia di Levante, in occasione della tappa laziale di Goletta Verde, la storica campagna dell’associazione ambientalista in difesa del mare e delle coste, giunta quest’anno alla sua quarantesima edizione. Con la mobilitazione, Legambiente chiede più spiagge libere, accessibili e balneabili sul litorale di Nettuno. Una richiesta sostenuta dai risultati dell’analisi condotta dall’associazione sugli arenili comunali, dalla quale emerge un fortissimo squilibrio tra le porzioni di costa effettivamente disponibili alla libera fruizione e quelle occupate da stabilimenti, inaccessibili o non idonee alla balneazione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Si parla di: Nettuno, flash mob di Legambiente: solo il 10% delle spiagge è libero, balneabile ed accessibile.

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