Blitz della polizia locale | in due giorni sequestrati 10 tra camper e furgoni solo 8 in un’unica via
In due giorni, la polizia locale di Torino ha sequestrato dieci veicoli, tra camper e furgoni, durante controlli sul rispetto del codice della strada. Otto di questi sequestri sono stati effettuati in una sola via. Le violazioni riscontrate includono principalmente l’assenza di copertura assicurativa. L’operazione ha coinvolto controlli mirati e ha portato alla rimozione di veicoli irregolari.
La polizia locale di Torino, durante un’operazione di controllo sul rispetto del codice della strada, in due giorni ha sequestrato dieci veicoli per varie violazioni, tra cui l’assenza di copertura assicurativa. In un’unica via in zona Mirafiori Sud gli agenti hanno sequestrato 8 camper e furgoni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Il blitz in diretta della Polizia Locale nel deposito della merce falsa nel centro di Napoli
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