Blitz della polizia locale | in due giorni sequestrati 10 tra camper e furgoni solo 8 in un’unica via

Notizia in breve

In due giorni, la polizia locale di Torino ha sequestrato dieci veicoli, tra camper e furgoni, durante controlli sul rispetto del codice della strada. Otto di questi sequestri sono stati effettuati in una sola via. Le violazioni riscontrate includono principalmente l’assenza di copertura assicurativa. L’operazione ha coinvolto controlli mirati e ha portato alla rimozione di veicoli irregolari.