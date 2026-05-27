Blitz della polizia locale | in due giorni sequestrati 10 tra camper e furgoni solo 8 in un’unica via

Da torinotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In due giorni, la polizia locale di Torino ha sequestrato dieci veicoli, tra camper e furgoni, durante controlli sul rispetto del codice della strada. Otto di questi sequestri sono stati effettuati in una sola via. Le violazioni riscontrate includono principalmente l’assenza di copertura assicurativa. L’operazione ha coinvolto controlli mirati e ha portato alla rimozione di veicoli irregolari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La polizia locale di Torino, durante un’operazione di controllo sul rispetto del codice della strada, in due giorni ha sequestrato dieci veicoli per varie violazioni, tra cui l’assenza di copertura assicurativa. In un’unica via in zona Mirafiori Sud gli agenti hanno sequestrato 8 camper e furgoni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il blitz in diretta della Polizia Locale nel deposito della merce falsa nel centro di Napoli

Video Il blitz in diretta della Polizia Locale nel deposito della merce falsa nel centro di Napoli

Notizie e thread social correlati

Fiumicino, blitz della polizia locale: sequestrati immobili abusivi, droga e aree nel degradoNella giornata dell’8 aprile 2026, la polizia locale di Fiumicino ha effettuato un intervento di controllo nel territorio comunale.

Atti osceni vicino all’Ikea di Afragola: blitz della Polizia Locale, altre due denunce nel parcheggio hotLa Polizia Locale di Afragola ha effettuato un intervento presso il parcheggio del centro commerciale Ikea e nelle aree limitrofe, tra cui il...

Temi più discussi: Rialto: blitz anti-degrado, scattano 35 sanzioni; Blitz della polizia locale al bar Sole: plateatico abusivo, scatta una multa di 5mila euro; Dosi lanciate dal terrazzo, blitz nel casolare del Milanese trasformato nel market della droga; CATANIA - VIALE M. RAPISARDI, BLITZ DELLA POLIZIA LOCALE.

blitz della blitz della polizia localeBlitz della polizia locale: in due giorni sequestrati 10 tra camper e furgoni, solo 8 in un’unica viaLa polizia locale di Torino, durante un’operazione di controllo sul rispetto del codice della strada, in due giorni ha sequestrato dieci veicoli per varie violazioni, tra cui l’assenza di copertura as ... torinotoday.it

blitz della blitz della polizia localeMarigliano, sequestrate oltre 20 cappelle nel cimitero: maxi?blitz della Polizia LocaleL’assessore Manna: Interventi abusivi, doveroso intervenire Marigliano, sequestrate oltre 20 cappelle nel cimitero: maxi?blitz della Polizia Locale ... marigliano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web