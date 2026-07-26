Le spiagge gratuite sul litorale di Nettuno rappresentano circa il 10% del totale, secondo un’indagine di Legambiente. L’associazione ha organizzato una manifestazione di protesta per evidenziare questa percentuale. Gli arenili a libero accesso sono pochi rispetto alla totalità delle spiagge presenti nella zona. La restante parte del litorale è occupata da strutture private o a pagamento.

Le spiagge libere sul litorale di Nettuno sono solo il 10%. Lo denuncia Legambiente che ha effettuato un'indagine e per protesta ha inscenato un flash mob sulla spiaggia di Levante, in occasione della tappa laziale di Goletta Verde, la storica campagna dell’associazione ambientalista in difesa del mare e delle coste, giunta quest’anno alla sua quarantesima edizione. «Giù le mani dalla costa» lo striscione esposto durante la manifestazione dei volontari dell’associazione ambientalista che chiede più spiagge libere, accessibili e balneabili sul litorale di Nettuno. «La legge regionale del Lazio n. 8 del 2015 - avverte - Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – , all’articolo 7, comma 5, stabilisce che i comuni debbano riservare alla pubblica fruizione almeno il 50% dell’arenile di propria competenza. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Spiagge di Nettuno, Legambiente: «Liberi solo il 10% degli arenili»

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