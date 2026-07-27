Nei prossimi 10 anni AI e robot sostituiranno i lavoratori Il lavoro sarà opzionale Che cos’ha detto Musk nell’intervista all’Economist

Da ilfattoquotidiano.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un’intervista all’Economist, Elon Musk ha affermato che nei prossimi dieci anni l’intelligenza artificiale e i robot sostituiranno i lavoratori, rendendo opzionale il lavoro umano. Ha dichiarato che l’AI potrà eseguire qualsiasi attività meglio degli esseri umani. Musk, a capo di Tesla e SpaceX, ha condiviso questa visione senza specificare tempi o modalità di questa transizione.

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“Non ci sarà nulla che l’intelligenza artificiale non possa fare meglio degli esseri umani”. È ciò che ha affermato Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, a capo di Tesla e SpaceX, in un’intervista rilasciata all’ Economist in cui presenta la sua visione del mondo dei prossimi dieci anni trattando diversi temi. Il magnate è tornato a parlare del futuro dell’ intelligenza artificiale, del discusso lavoro che ha svolto per il governo di Donald Trump al Dipartimento per l’efficienza governativa e del suo interesse per le questioni politiche europee. L’intervista, condotta da Zanny Minton Beddoes, direttrice del settimanale britannico, è la prima intervista dopo il lancio in Borsa di SpaceX, mossa che ha permesso a Musk di diventare per breve tempo – prima del crollo del titolo – il primo trilionario al mondo, toccando il patrimonio di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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