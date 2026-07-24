L’AI supererà l’uomo entro 5 anni Il denaro? Sparirà Cos’ha detto Elon Musk nell’intervista all’Economist – Il video

Elon Musk ha dichiarato in un'intervista che l'intelligenza artificiale supererà le capacità umane entro cinque anni e che il denaro potrebbe scomparire. Ha anche parlato di una rivoluzione dei robot, del futuro del lavoro e dell’economia, oltre a commentare il conflitto in Ucraina e i rischi di una possibile guerra civile in Europa. La discussione si è focalizzata sugli impatti delle tecnologie emergenti e sui possibili scenari geopolitici futuri.

La rivoluzione dei robot e l’intelligenza artificiale, il futuro del lavoro e quello dell’economia, il conflitto in Ucraina e i rischi di «guerra civile» in Europa. Elon Musk ha concesso una lunga intervista all’ Economist, in cui si è prestato a discutere per quasi 90 minuti del futuro dell’umanità e delle sue convinzioni politiche. «Non sono noioso!», si è auto-congratulato al termine della conversazione con la direttrice della storica testata britannica Zanny Minton Beddoes, tracimata in alcuni frangenti in scontro aperto con accuse reciproche. Ecco in sintesi cosa ha sostenuto Elon Musk nell’intervista, registrata in una gigafactory di Tesla in Texas. 🔗 Leggi su Open.online

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Trapped with no help, a cold CEO arrives. Watching her dance, he falls instantly & marries her!

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