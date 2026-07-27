Un ex giocatore di Inter e Juventus, Tiago Motta, potrebbe influenzare la decisione di Maldini e Leonardo di rimanere nel ruolo di vertici della FIGC. La questione riguarda la possibile scelta di Motta come nuovo allenatore della nazionale, in sostituzione di un ex giocatore coinvolto in un recente caso. La situazione attuale è in evoluzione e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle decisioni prese.

di Paolo Moramarco Nazionale, dopo il caso Pirlo il nome dell’ex Inter e Juve, Tiago Motta, può convincere Maldini e Leonardo a restare in FIGC. La situazione. La FIGC prova a ricomporre la situazione dopo il mancato accordo con Andrea Pirlo per il ruolo di nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Federazione starebbe valutando il nome di Thiago Motta come possibile soluzione per evitare le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, scenario diventato sempre più concreto nelle ultime ore. Thiago Motta, il nome della possibile intesa. L’ex centrocampista dell’ Inter e allenatore di Bologna e Juventus sarebbe il profilo individuato per provare a mettere d’accordo tutte le componenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Nazionale, un ex Inter e Juve può convincere Maldini e Leonardo a restare! Avanza l’ipotesi Tiago Motta

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