Pirlo nuovo ct della Nazionale? Clamorosa ipotesi per l’ex Juve Perché Maldini e Leonardo ci pensano

Si fa strada l’ipotesi che l’ex centrocampista della Juventus possa diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. Secondo alcune fonti, dirigenti di alto livello stanno considerando questa possibilità, con alcuni nomi noti coinvolti nel processo decisionale. La scelta sembra essere ancora in fase di valutazione, mentre il processo di selezione per il nuovo allenatore sta entrando nel vivo.

Pirlo nuovo ct della Nazionale? Clamorosa ipotesi per l’ex Juve. Perché Maldini e Leonardo pensano a lui per guidare gli Azzurri. Il casting per il nuovo ct azzurro entra nel vivo con un colpo di scena del tutto inatteso. Accanto ai nomi più noti, avanza la candidatura di Andrea Pirlo. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex regista e allenatore della Juventus è in prima fila nelle preferenze di Paolo Maldini e Leonardo, incaricati di ricostruire l’Italia con il grande obiettivo dei Mondiali 2030. Entrambi lo stimano da sempre: Maldini lo voleva sulla panchina del Milan nel 2023, mentre il brasiliano cercò di portarlo al PSG nel 2011. Oggi, a 47 anni, Pirlo allena a Dubai dopo le panchine di Juventus, Fatih Karagümrük e Sampdoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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