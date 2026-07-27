Dopo le dimissioni di Pirlo, si discute della possibile uscita di Maldini dal ruolo di direttore tecnico della nazionale. Si ipotizza che Maldini possa lasciare l’incarico in risposta alle decisioni prese, con l’ipotesi che possa essere sostituito da Chiellini e Conte. Si parla di un possibile passaggio di consegne e di un cambiamento nella gestione tecnica della squadra. La comunicazione ufficiale sulla decisione di Maldini non è ancora arrivata.

È già cominciato il dopo Pirlo e il dopo Maldini. A questo punto bisogna sperare che Maldini lasci la Nazionale. Prigioniero del proprio ego, il direttore tecnico per quindici giorni potrebbe prendere cappello e salutare non appena Malagò gli comunicherà che Pirlo non può essere ct della Nazionale. Non può esserlo per i suoi rapporti commerciale con la Russia di Putin. Ma in realtà in qualsiasi paese non potrebbe esserlo per ovvi motivi professionali. Se questo dovesse essere lo scenario, e a questo punto ce lo auguriamo ( di Maldini ci sono bastati quindici giorni ), sarebbe già pronto lo scenario alternativo. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Fabio Licari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nazionale: se Maldini se ne va (speriamo), arrivano Chiellini e Conte

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