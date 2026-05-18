In alcune chat dei gruppi WhatsApp, circolano commenti che celebrano con toni scherzosi la fine dell’era di Antonio Conte nel suo ruolo attuale. Un messaggio afferma che il suo addio dovrebbe essere festeggiato come una vittoria sportiva, facendo riferimento a un possibile cambiamento di staff o di incarico. Molti utenti condividono opinioni simili, manifestando opinioni negative nei confronti del tecnico, senza alcuna autorizzazione ufficiale o comunicato formale.

Tutti abbiamo un amico, conoscente o un semplice contatto nei milioni di gruppi whatsapp che non ha in simpatia Antonio Conte. Le parole in conferenza stampa del tecnico hanno fatto nascere qualche mezzo sorriso, aprendo il cuore alla speranza degli anticontiani che sono almeno la metà della tifoseria, con punte di oltre il settanta percento in alcune enclave, geograficamente non meglio identificate. Lo stupidario domenicale, tra vino, pranzi abbondanti caffè ed ammazzacaffè e servito. Simone Inzaghi è più bravo di Conte. “Uè Matt sei contento? Il tuo Napoli stile Boskov riprende quota” “Finalmente se ne va. Non lo sopportavo più. Mo non si può più tirare indietro lo ha detto a chiare lettere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nelle chat dei sarriti: “Finalmente Conte se ne va, l’addio va festeggiato come uno scudetto”

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