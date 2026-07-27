Nazionale Pirlo non sarà il ct | Maldini e Leonardo verso le dimissioni

Da thesocialpost.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. La Federazione Italiana Giuoco Calcio sta affrontando una crisi interna, con Maldini e Leonardo che potrebbero rassegnare le dimissioni. La situazione rischia di compromettere i piani per la gestione della squadra e di creare un vuoto dirigenziale. La decisione definitiva sulla guida tecnica e sulla struttura dirigenziale non è ancora stata comunicata. La crisi si inserisce in un momento di incertezza per il futuro della nazionale.

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La Federazione Italiana Giuoco Calcio si trova nel mezzo di una vera e propria tempesta istituzionale e sportiva che rischia di stravolgere completamente i piani per il futuro della Nazionale azzurra. La scelta del nuovo commissario tecnico ha provocato una frattura profonda tra i vertici federali, trasformando quella che doveva essere una semplice successione in un terremoto politico e gestionale. Il presidente Giovanni Malagò ha deciso di porre un freno decisivo all’operazione che avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo sulla panchina dell’Italia, bloccando una trattativa che fino a poche ore prima sembrava ormai giunta alle battute finali. Questa decisione ha generato una reazione a catena che minaccia di travolgere l’intero assetto direttivo, con le figure di Paolo Maldini e Leonardo che si trovano ora a un passo dalle dimissioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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NAZIONALE: COSA CAMBIERANNO MALDINI E LEONARDO

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