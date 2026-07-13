Mentre si cerca il nuovo commissario tecnico della Nazionale, si fanno i nomi di Andrea Pirlo. Maldini aveva portato Pirlo al Milan nell’estate del 2023, e Leonardo lo aveva voluto tra le fila del Paris Saint-Germain nella stagione 2011-2012. Guardiola è considerato una scelta complicata, ma il nome di Pirlo circola tra quelli possibili per la guida della squadra azzurra.

Una sorpresa nel nome di Andrea Pirlo. E sarebbe una sorpresa per tutti, ma non per chi, Maldini e Leonardo, è chiamato a indicare il nome del prossimo commissario tecnico azzurro: Maldini lo avrebbe portato sulla panchina rossonera nell’estate del 2023, Leonardo lo avrebbe voluto come suo giocatore a Parigi nella stagione 2011-2012. Pirlo è un allenatore non più giovanissimo, ma giovane: a 47 anni allena a Dubai dopo aver guidato la Juventus, i turchi del Karagumruk e la Sampdoria. Ma, soprattutto, Pirlo incarna agli occhi del direttore tecnico azzurro Maldini e del suo “consigliere” Leonardo ciò che deve incarnare la guida della Nazionale che si pone l'obiettivo di ritrovare il mondo nel 2030: conoscenza profonda del pianeta Italia, coraggio, idee, spirito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ct della Nazionale: Maldini e Leonardo pensano a Pirlo. Guardiola operazione complessa

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