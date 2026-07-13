nazionale maldini e leonardo vogliono pirlo come ct

Maldini e Leonardo hanno espresso la volontà di proporre Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale. La speranza di avere un allenatore di grande nome come Pep Guardiola sembra essere svanita in poche ore. La discussione si è concentrata sulla possibilità di affidare la guida della squadra a Pirlo, senza ulteriori dettagli sulle decisioni ufficiali.

Il sogno di avere un big come Pep Guardiola come prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana pare essere durato lo spazio di qualche ora. L'annuncio del presidente della Figc Giovanni Malagò di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico azzurro, insieme a quella di Leonardo come suoi personale "advisor", sta aprendo la strada a ogni ipotesi per la panchina di una squadra rimasta fuori da tre Mondiali di fila. E le quotazioni variano di giorno in giorno, forse anche più in fretta. I favoriti naturali sembravano essere Roberto Mancini e Antonio Conte. Il primo, che con l'Italia ha vinto gli Europei nel 2021 salvo poi rompere... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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