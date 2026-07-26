La FIGC sta valutando la nomina del nuovo commissario tecnico dopo il caso sponsor russo. Andrea Pirlo è in pole position per il ruolo, mentre la decisione definitiva non è ancora stata presa. Durante un’assemblea presso la sede della Lega Calcio Serie A, sono stati presenti il presidente della FIGC, il direttore tecnico e l’advisor del Club Italia. La riunione si è concentrata sulla situazione e sui prossimi passi da seguire per la selezione del nuovo allenatore della nazionale.

Andrea Pirlo e la Nazionale: Un Ostacolo Improvviso. IPA86922030 – MILAno, 23072026 – Giovanni Malagò, presidente della FIGC; Paolo Maldini, direttore tecnico della FIGC e Presidente del Club Italia; e Leonardo, advisor del Club Italia, si sono riuniti in assemblea presso la sede della Lega Calcio Serie A. ROMA (ITALPRESS) – Le strade del calcio sono spesso tortuose, e la candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della Nazionale italiana non fa eccezione. Un imprevisto sta causando incertezze: l’accordo recente dell’ex centrocampista con l’agenzia di scommesse russa Fonbet ha sollevato interrogativi sulla sua nomina. Nonostante le voci di una decisione definitiva su Pirlo, fonti vicine alla FIGC indicano che le valutazioni continuano a essere in corso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pirlo in pole position: la Figc riflette sul nuovo ct dopo il caso sponsor russo.

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