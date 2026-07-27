Andrea Pirlo si è ritirato dalla candidatura come commissario tecnico della nazionale dopo la conclusione delle trattative con la FIGC. La ricerca di un nuovo allenatore riparte, coinvolgendo anche Maldini e Leonardo, i cui ruoli sono ora in discussione. La selezione del futuro allenatore prosegue senza una candidatura ufficiale. La situazione rimane aperta e dipende dalle decisioni delle autorità sportive coinvolte.

Andrea Pirlo si allontana dalla panchina dell’Italia dopo lo stop alle trattative con la FIGC. La corsa al ruolo di commissario tecnico riparte praticamente da zero, con Maldini e Leonardo ora in bilico. Andrea Pirlo non sarà il ct della Nazionale? L’accordo per liberare il tecnico e portarlo in Nazionale subisce una brusca frenata. Come confermato da Sky Sport, gli incontri di ieri avrebbero portato ad un blocco, probabilmente totale. Questo potrebbe far saltare la nomina dell’ex centrocampista alla guida azzurra. Come auspicato anche dal Presidente Giovanni Malagò. Intanto via social è arrivata anche la reazione dell’interessato, amareggiato per le polemiche sui suoi legami con la Russia. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Nazionale: niente Pirlo, via anche Maldini e Leonardo? Spunta un nome a sorpresa

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