Nazionale Maldini e Leonardo al lavoro sul nuovo ct | spunta anche il nome di Pioli

Maldini e Leonardo stanno lavorando alla selezione del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Tra i nomi valutati ci sono anche quelli di Pioli, Pirlo e Ancelotti. La decisione finale non è ancora stata presa, ma il progetto si sviluppa su questi profili. La scelta del nuovo allenatore si inserisce in un percorso di rinnovamento della squadra.

Nazionale, il nuovo corso riparte da Maldini e Leonardo: nella lista dei candidati al ruolo di ct ci sono anche Pioli, Pirlo e Ancelotti?. Il nuovo progetto della Nazionale italiana prende forma attorno a Paolo Maldini e Leonardo. Come riportato da Tuttosport, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ottenuto il sì dell’ex capitano del Milan, che assumerà il ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Al suo fianco ci sarà Leonardo, scelto come advisor per accompagnare il nuovo percorso azzurro. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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PAOLO MALDINI NUOVO DT NAZIONALE ITALIANA, VICE LEONARDO!

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