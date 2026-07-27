Nazionale il commento di Abodi dopo il no di Malagò a Pirlo | Ora bisogna recuperare una brutta figura

«È una notizia che si commenta da sola, adesso c’è da recuperare una brutta figura ». È il commento del ministro dello Sport, Andrea Abodi, sul caso commissario tecnico della Nazionale. Non sarà Andrea Pirlo la figura responsabile della rinascita degli Azzurri: il presidente federale Giovanni Malagò non ha dato l’ok al nome fatto da Paolo Maldini e Leonardo, a causa del legame dell’ex allenatore della Juventus con il sito di scommesse russo Fondbet. «È una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata», ha concluso Abodi a margine della presentazione dell’Hub Rete di Piacenza. 🔗 Leggi su Open.online

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Bosnia-Italia, il commento di Fabio Caressa

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