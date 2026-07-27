Dopo l'annuncio della rinuncia di Pirlo alla panchina della nazionale, il ministro dello sport ha commentato che si tratta di una situazione che si sarebbe voluta diversa, sottolineando l'assenza di una collaborazione tempestiva e condivisa. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, ma non sono stati rilasciati commenti ufficiali sulle cause.

Roma, 27 luglio 2026 – "La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra? È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata”. È intervenuto così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi sull’ ipotesi tramontata di Pirlo ct della Nazionale. Il ministro, a margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza, ha poi aggiunto: “Adesso c'è da recuperare una brutta figura ". Il commento sul mancato approdo di Guardiola. Nei giorni scorsi Abodi aveva manifestato il proprio punto di vista anche sul mancato arrivo di Pep Guardiola alla guida della squadra, ritenendo “un azzardo” rendere pubblica un'ipotesi simile senza concrete possibilità di successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dopo Pirlo, Abodi: “Adesso bisogna recuperare dalla brutta figura”

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