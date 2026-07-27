Caso Pirlo interviene Abodi | È una notizia che si commenta da sola ora c’è da recuperare una brutta figura

Il ministro dello sport ha commentato la decisione di interrompere la candidatura di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Ha detto che la notizia si commenta da sola e che ora bisogna concentrarsi sul recupero di un’immagine negativa. La candidatura di Pirlo si è ufficialmente fermata, lasciando il posto a un’incertezza sulla guida tecnica della nazionale. Nessun dettaglio sulle prossime mosse o su eventuali sostituti.

Caos nuovo ct Italia, il ministro Abodi commenta: «È una notizia che si commenta da sola, ora c’è da recuperare una brutta figura». La corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della Nazionale si è ufficialmente fermata. L’allenatore, insieme ai suoi legali, aveva provato a chiarire la propria posizione in merito al rapporto con la piattaforma russa di scommesse sportive, ma le forti pressioni politiche hanno spinto il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, a bloccare tutto. Al momento, non è stato dato l’ok per procedere con la nomina. La decisione è maturata nella giornata di domenica 26 luglio, in un clima di crescente tensione istituzionale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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