Nazionale è il giorno decisivo | Pirlo fuori dai giochi per la panchina senza di lui può lasciare anche Maldini
Pirlo non sarà più il ct della nazionale, una decisione che apre la strada a possibili cambiamenti nella guida tecnica. La situazione si complica con l’eventuale uscita anche di Maldini, dopo le recenti tensioni. Il presidente della federazione si trova sotto pressione, con i media che seguono ogni sviluppo. La scelta definitiva sembra imminente, mentre le voci si susseguono senza conferme ufficiali.
Malagò è chiamato a districarsi all'interno di una faccenda che si è fatta molto complicata. E la pressione mediatica è tanta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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