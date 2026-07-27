Malagò è chiamato a districarsi all'interno di una faccenda che si è fatta molto complicata. E la pressione mediatica è tanta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Nazionale, è il giorno decisivo: Pirlo fuori dai giochi per la panchina, senza di lui può lasciare anche Maldini

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Pirlo non sarà il CT dell’Italia, Maldini e Leonardo verso le dimissioni: terremoto sulla NazionaleLa scelta del nuovo ct della Nazionale ha già spaccato la FIGC. Malagò ha bloccato il nome dell’ex calciatore, travolto dalle polemiche per lo sponsor russo. Maldini e Leonardo verso l’addio. fanpage.it

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Andare in vacanza ad agosto per rilassarsi è uno dei più grandi controsensi che esistano. reddit