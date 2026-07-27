Nazionale è il giorno decisivo | Pirlo fuori dai giochi per la panchina senza di lui può lasciare anche Maldini

Da sportmediaset.mediaset.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pirlo non sarà più il ct della nazionale, una decisione che apre la strada a possibili cambiamenti nella guida tecnica. La situazione si complica con l’eventuale uscita anche di Maldini, dopo le recenti tensioni. Il presidente della federazione si trova sotto pressione, con i media che seguono ogni sviluppo. La scelta definitiva sembra imminente, mentre le voci si susseguono senza conferme ufficiali.

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