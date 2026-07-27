Nazionale è il giorno decisivo | a ore la decisione su Pirlo ct senza di lui può lasciare anche Maldini LIVE

Oggi si decide il futuro della nazionale di calcio. La Federazione ha in programma di annunciare il nuovo commissario tecnico, ma il caso Fonbet ha complicato la scelta. Giovanni Malagò, presidente della FIGC, deve ancora decidere se confermare Andrea Pirlo come allenatore. Senza di lui, si ipotizza che anche Maldini potrebbe lasciare il ruolo di dirigente. La decisione sarà comunicata nelle prossime ore.

Sono ore decisive per il futuro della Nazionale. Il caso Fonbet ha messo a repentaglio la nomina a nuovo commissario tecnico di Andrea Pirlo: nella giornata di oggi Giovanni Malagò, numero uno della Figc, dovrà decidere se affidarsi o meno all'attuale allenatore dello United FC. A sponsorizzarlo è soprattutto Paolo Maldini, dt della Nazionale. Se l'ex centrocampista, prima scelta di Maldini dopo Guardiola e Ancelotti, non dovesse diventare il nuovo commissario tecnico, allora anche la leggenda milanista potrebbe lasciare il progetto al pari dell'advisor Leonardo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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