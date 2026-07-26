Ct Italia Pirlo a un bivio | il no può far saltare tutto Maldini e Leonardo pronti a lasciare? Gli scenari che agitano la Figc

A pochi giorni dal Consiglio federale, la situazione sulla panchina della nazionale italiana resta incerta. Non è stato ancora nominato il commissario tecnico e il tempo disponibile si riduce. Pirlo ha espresso un rifiuto, e questa decisione potrebbe compromettere le scelte future. Maldini e Leonardo sarebbero pronti a lasciare se la situazione non si sblocca. La questione sulla guida tecnica continua a essere al centro delle discussioni all’interno della federazione.

A pochi giorni dal Consiglio federale resta lo stallo sulla panchina azzurra. Manca ancora il commissario tecnico e, a pochi giorni dal Consiglio federale della Figc, cresce la sensazione che il tempo stia iniziando a diventare un problema. A oltre un mese dall’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, il dossier sulla panchina dell’ Italia resta aperto e il nome di Andrea Pirlo continua a dividere dirigenti, tifosi e opinione pubblica. Dietro la scelta del nuovo Ct, però, si nasconde una partita molto più delicata. Perché se dovesse definitivamente sfumare la candidatura dell’ex regista azzurro, a traballare non sarebbe soltanto il progetto tecnico, ma anche la posizione di Paolo Maldini e Leonardo, individuati come gli uomini della rifondazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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