Nazionale e caso Pirlo tra Russia e scommesse | no non è una saga AI

La vicenda riguarda la nazionale di calcio e un caso legato alle scommesse e all’ex allenatore. Secondo le fonti, ci sono indagini aperte su possibili coinvolgimenti in attività di gioco d’azzardo illegale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle accuse o sulle persone coinvolte. La questura sta procedendo con accertamenti per chiarire eventuali irregolarità. La situazione è ancora in fase di sviluppo e non ci sono comunicazioni ufficiali sulle conseguenze o sui provvedimenti.

Non c’è solo la saga vannacciana AI in onda sul profilo Instagram Robertus Vannaccius sotto i riflettori. C’è un’altra saga sotto i riflettori, stavolta azzurra, quella che vede da tempo protagonista la Nazionale di calcio. Con una differenza che non è un dettaglio rispetto alla Robertus Vannaccius story: non è generata con AI. Potrebbe sembrarlo, tanto pare inverosimile, ma non lo è. Accade che ci si accorga all’improvviso che un papabile ct azzurro, Andrea Pirlo, da giocatore campione del mondo 2006, sia testimonial di un sito di scommesse russo, Fonbet. Con tanto di slogan “Fonbet. La squadra dei primi”, come recita il campione nello spot qui pubblicato da La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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CLAMOROSO ITALIA! SALTA PIRLO CT! SPUNTA UNO SPONSOR RUSSO! || TaccoMattoTV

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