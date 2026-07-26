La trattativa per Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana si è interrotta improvvisamente. Pirlo, che era molto vicino a firmare, ha deciso di non proseguire, a causa di questioni legate a viaggi a Mosca e a pubblicità di scommesse legate alla Russia. La decisione ha portato a un rallentamento del processo di nomina, con il presidente della Federazione che ora valuta i prossimi passi.

L a Russia irrompe nel calcio italiano. La trattativa per Andrea Pirlo ct della Nazionale - ormai a un passo dalla chiusura - ha subito ieri una brusca frenata per motivi, soprattutto, di opportunità. E il presidente Malagò ora vuole vederci chiaro. L’ex centrocampista, oggi allenatore dello United Fc di Dubai, è global ambassador dell’importante società di scommesse Fonbet. Il problema? Non tanto che sia un marchio di betting a cui in Italia non si può legare alcun tesserato (basterebbe rescindere il contratto), quanto che l’azienda sia una potenza russa. I rapporti tra Roma e Mosca, come noto, si sono compromessi dopo l’attacco di Putin all’Ucraina a febbraio del 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Viaggi a Mosca e pubblicità alle scommesse: Pirlo e il caso Russia, ora Malagò riflette sulla firma

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Sono stato in Russia, a Pietroburgo e a Mosca, a fare la guida turistica per Gogol’ Maps, un viaggio sui luoghi dove è nata la letteratura russa, e mi son successe due cose stranissime. [Domani, sul Fatto , Diario di un filorusso, nuovo capitolo (illustrazione di N x.com