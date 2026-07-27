Nazionale dubbi nella Federazione | le società vogliono Conte Maldini tiene il punto Se salta Pirlo l’ex capitano del Milan potrebbe dimettersi da direttore tecnico

Le società calcistiche italiane chiedono l'ingaggio di Conte, mentre Maldini insiste sulla sua posizione. Se viene escluso Pirlo, l’ex capitano del Milan potrebbe dimettersi da direttore tecnico. Nella Federazione ci sono dubbi sul curriculum di alcuni candidati, considerato inadeguato, e sulla questione di una sponsorizzazione di un sito russo di scommesse. Inoltre, si è aggiunta la collaborazione del figlio di un dirigente con un’agenzia di procuratori.

Milano, 27 luglio 2026 – Il curriculum “inadeguato“ prima, la vicenda della sponsorizzazione di un sito russo per scommesse poi, il figlio Nicolò che collabora con un’agenzia di procuratori a completare il quadro. A ndrea Pirlo è nella bufera, il suo “mentore“ Paolo Maldini pure ma in questo momento la patata bollente è nelle mani di Giovanni Malagò, visto che già domani nel Consiglio Federale il nuovo numero uno del calcio italiano avrebbe voluto annunciare il prossimo ct della Nazionale. E siccome dopo il rifiuto Carlo Ancelotti (furioso perché avrebbe voluto che la proposta di Malagò e la successiva chiacchierata con Maldini non venisse... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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