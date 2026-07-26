Paolo Maldini potrebbe lasciare il ruolo di direttore tecnico della nazionale se la candidatura di Andrea Pirlo come commissario tecnico dovesse essere respinta definitivamente. La notizia è stata riportata dalla ‘Gazzetta dello Sport’, che sottolinea come la possibile fine della candidatura di Pirlo potrebbe portare Maldini a considerare le dimissioni. La posizione di Maldini è attualmente in bilico e dipende dall'esito della scelta per il ruolo di allenatore della nazionale.

La permanenza di Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico della Nazionale è in bilico. Stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, se la candidatura di Andrea Pirlo come commissario tecnico dovesse definitivamente tramontare, l'ex capitano rossonero potrebbe valutare le dimissioni dall’incarico. Dalla pista Guardiola alla scelta di Pirlo: il nodo politico. Sfumata l'ipotesi Pep Guardiola, Maldini e l'advisor Leonardo avevano individuato in Pirlo il profilo ideale per rilanciare la Nazionale, puntando su un calcio offensivo e un progetto a lungo termine senza problemi di budget. La trattativa ha però subito un arresto a causa di questioni extra-campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Clamoroso Maldini, se salta Pirlo può dimettersi dalla Nazionale: tutti i retroscena

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