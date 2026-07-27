Il nuovo direttore tecnico della nazionale ha posto un ultimatum: si dimetterà se l'allenatore di riferimento non sarà confermato. Nelle sue dichiarazioni, ha escluso la possibilità di coinvolgere allenatori come Mancini e Conte, e ha indicato che potrebbe lasciare se il suo candidato principale non verrà scelto. La situazione ha creato tensioni all’interno della federazione, con possibili ripercussioni sulla guida tecnica della squadra nazionale.

Mai week end in barca è stato tormentato come l'ultimo per Giovanni Malagò, che si è ritrovato a gestire un caso imprevisto, addirittura in grado di far saltare il banco a seconda della strada che imboccherà il nuovo numero uno della Figc. La sommossa anti-Pirlo per il caso della sponsorizzazione di un sito di scommesse russo è stata impetuosa e quasi imbarazzante da sostenere, per cui l'ex presidente del Coni si è preso un paio di giorni di riflessione e in queste ore, tra la tarda mattinata di oggi e il Consiglio Federale di domani, deciderà come muoversi. Sposare la causa Pirlo, timbrando la scelta del dt Maldini e... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldini pronto a dimettersi se salta Pirlo, veto su Mancini e Conte: l'ultimatum del nuovo dt azzurro

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