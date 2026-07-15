Ct della Nazionale da Pirlo a Mancini e Conte fino al sogno Guardiola | le opzioni di Maldini

Da quifinanza.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maldini sta valutando diverse opzioni per la panchina della Nazionale, tra cui nomi come Pirlo, Mancini, Conte e Guardiola. Antonio Conte, ex commissario tecnico, ha recentemente criticato la gestione degli ultimi anni. La rosa di candidati comprende allenatori con esperienze diverse, tra cui ex calciatori e tecnici di livello internazionale. La decisione definitiva sulla scelta del nuovo ct è ancora in fase di valutazione.

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Antonio Conte, ex Ct della Nazionale, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, criticando duramente la gestione degli Azzurri negli ultimi anni. Saltare tre mondiali è stata, secondo Conte, “un’impresa al contrario” e l’ex allenatore del Napoli ha chiesto alla nuova dirigenza di “ passare ai fatti “. Proprio oggi Paolo Maldini, Leonardo e Giovanni Malagò si riuniranno a Milano per valutare i possibili candidati al ruolo di Ct. I nomi più concreti, anche per logiche economiche, sono quelli di Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Lo stesso Conte sembra ormai lontano dalla panchina azzurra, mentre Guardiola rimane un sogno poco concreto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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