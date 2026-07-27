Dopo l’addio di Andrea Pirlo, i candidati alla panchina della nazionale italiana sono Roberto Mancini, Palladino, Antonio Conte e si ipotizza anche Giorgio Chiellini. Nel frattempo, Pirlo ha annunciato sui social di non essere più in corsa per il ruolo. Le candidature sono in fase di definizione e non sono stati ancora annunciati nomi ufficiali. La decisione sulla scelta del nuovo allenatore è attesa nelle prossime settimane.

Le polemiche hanno travolto Andrea Pirlo. E potrebbero travolgere anche Paolo Maldini. «Da ieri non sono più candidato alla panchina della Nazionale» ha scritto il centrocampista, questa mattina, sui propri social. E quindi, in Figc, è partita subito la caccia al sostituto. Questa mattina è prevista una riunione alla quale parteciperanno, oltre al presidente Giovanni Malagò, anche il direttore tecnico e l'advisor Leonardo. Non sono esclusi sviluppi clamorosi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Ct Italia, dopo l?uscita di Pirlo i candidati sono Mancini, Palladino, Conte e spunta l?ipotesi Chiellini

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