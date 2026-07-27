Fabrizio Romano ha confermato che non ci sono trattative tra il Napoli e Vlahovic. Secondo l’esperto, il club partenopeo non ha avviato contatti con l’attaccante serbo, escludendo qualsiasi negoziato in corso. Romano ha evidenziato che le voci di un interesse del Napoli non trovano riscontro nelle comunicazioni ufficiali o nelle indicazioni provenienti dal club. La situazione attuale non prevede sviluppi o trattative tra le parti coinvolte.

Vlahovic al Napoli non è una trattativa reale: Fabrizio Romano esclude categoricamente contatti tra il club partenopeo e l’attaccante serbo, spiegando le ragioni concrete dietro questa assenza di negoziati. Vlahovic-Napoli: nessuna trattativa in corso. Dal fronte napoletano arrivano smentite definitive su un possibile arrivo di Dusan Vlahovic. Romano rivela che il Napoli non ha avanzato alcuna proposta per l’ex attaccante della Juventus, e il motivo è strategico: gli azzurri hanno già investito pesantemente per il riscatto di Hojlund, designato come protagonista principale del reparto offensivo. La decisione è stata presa mesi fa e rimane ferma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli-Vlahovic, l’annuncio di Fabrizio Romano: “Cosa mi arriva dal club”

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