Il Napoli ha iniziato i negoziati per il rinnovo del contratto del tecnico, con l’annuncio di Fabrizio Romano che la trattativa è prossima alla conclusione. La squadra ha ottenuto la qualificazione in Champions League, e ora si concentra sulla pianificazione della stagione successiva.

Dopo aver strappato il pass per la prossima Champions League, il Napoli ha già iniziato la programmazione della prossima stagione. Una pianificazione che non vedrà tra i protagonisti Antonio Conte, che ha lasciato la panchina azzurra dopo due stagioni e altrettanti trofei. In attesa che il presidente Aurelio De Laurentiis scelga il nuovo tecnico, Giovanni Manna continua a lavorare sul fronte mercato e soprattutto sul fronte rinnovi. Napoli, si avvicina il rinnovo di Spinazzola. Leonardo Spinazzola ed il Napoli si avvicinano al rinnovo. Come anticipato nella giornata di ieri da Claudia Mercurio nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ e confermato da Fabrizio Romano, l’operazione tra le parti viaggia verso il traguardo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, rinnovo ad un passo: l’annuncio di Fabrizio Romano

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