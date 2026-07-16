Exequiel Zeballos ha rifiutato un’offerta di 20 milioni di euro in quattro anni dal CSKA Mosca. L’esterno argentino, attualmente al Boca Juniors, ha dichiarato di voler solo trasferirsi al Napoli. La società partenopea ha già presentato un’offerta ufficiale di 10 milioni di dollari al club argentino.

Exequiel Zeballos ha detto no a 20 milioni di euro in quattro anni dal CSKA Mosca. L’esterno argentino del Boca Juniors vuole solo il Napoli, che ha già preparato un’offerta ufficiale di 10 milioni di dollari al club argentino. Zeballos rifiuta il CSKA Mosca: Napoli è l’unica destinazione. Come rivela Fabrizio Romano, il calciatore ha chiuso la porta ai russi e anche alle avances di una squadra tedesca arrivate a luglio. La ragione è una sola: il Napoli rappresenta il suo obiettivo dichiarato. Zeballos ha già raggiunto un accordo contrattuale con gli azzurri da mesi, blindato e pronto all’ufficializzazione una volta completate le cessioni in uscita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Svolta Zeballos, arriva l’offerta che cambia tutto: l’annuncio di Fabrizio Romano

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